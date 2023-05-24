https://news.day.az/politics/1567194.html Члены правящей партии Армении пытаются образумить армян
Члены правящей партии Армении пытаются образумить армян
Армения не хочет продолжения нынешней взрывоопасной ситуации в регионе и стремится к стабилизации.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал в парламенте его вице-спикер, представитель правящего "Гражданского договора" Акоп Аршакян, комментируя переговоры с Азербайджаном.
"И что бы ни говорили отдельные представители карабахского руководства, они должны понять, что речь идет о безопасности и суверенитете Армении", - добавил он.
Ранее премьер-министр высказал свою позицию о признании территориальной целостности Азербайджана.
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