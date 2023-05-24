Стали известны цели визита Луи Боно в Азербайджан

Стали известны цели визита старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно в Азербайджан.

Как сказали в среду Trend в посольстве США, визит Луи Боно в регион начался 23 мая и продлится до 25 мая, передает Day.Az.

"Боно планирует встретиться с ключевыми заинтересованными сторонами для поддержки армяно-азербайджанского мирного процесса. Он также посетит Армению. Этот визит даст Боно возможность развить результаты недавних переговоров, организованных Соединенными Штатами и другими странами. Нас обнадеживают недавние усилия Азербайджана и Армении по продуктивному участию в мирном процессе", - сказали в посольстве.

Как сообщается, Луи Боно подчеркнет, что Соединенные Штаты привержены продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа.