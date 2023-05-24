"Freedom House» - символ аморализма: чудовищная американская ложь

Автор: Акпер Гасанов

Свои зашкаливающие цинизм, глупость, аморализм во всю ширь и высь продемонстрировала Freedom House - международная правозащитная неправительственная организация, финансируемая правительством США. Я особо подчеркиваю факт того, кем эта организация финансируется. Потому, что особо нелепо выводы Freedom House выглядят на фоне недавнего поздравительного письма, которое президент США Джо Байден направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"В период жестокой войны России против украинского народа мы были вместе в обеспечении энергетической безопасности Европы", - было сказано в письме. Я напомню, что с первых дней войны в Украине Азербайджан оказывал Украине помощь - это около 20 млн долларов в разных гуманитарных аспектах: продукты питания, медикаменты, медоборудование, генераторы, трансформаторы и другие виды поддержки.

Кроме того, 87 украинских детей Азербайджан принял в прошлом году на реабилитацию. Также напомню, что с первых дней полномасштабной российско-украинской войны представительством SOCAR в Украине были предприняты важные меры в поддержку Украины. В частности, безвозмездно было передано более 200 тыс. литров топлива Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Азербайджан глубоко сожалеет о том, что кризис в Украине продолжает подрывать мир и безопасность в Европе. Страна выступает за скорейшее урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил недавно на IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

И вот на фоне всего этого появляется ежегодный доклад "Nations in Transit - 2023" от Freedom House, в котором говорится, что в 2020 году ВС Азербайджана "вернули некоторые районы Нагорного Карабаха". То есть, Азербайджан не восстановил, благодаря героизму наших воинов, историческую справедливость и территориальную целостность, не принудил к капитуляции армянское руководство, а "вернул некоторые районы Нагорного Карабаха".

Ни слова о том, что это были наши земли, оккупированные РА. Ни слова о том, что нет "Нагорного Карабаха", а есть Карабахский экономический район Азербайджана. Ни слова о том, что премьер-министр Армении уже неоднократно вынужден был признавать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район нашей страны. Одного этого достаточно, чтобы понять, сколь аморален, лжив и циничен данный отчет от Freedom House.

Но дальше было то, что принято называть "пробитием дна". Это такая подлость, низость и чушь, что Freedom House уже никогда не отмоет то, что там считают остатками своей репутации. Итак, в докладе проводятся параллели между действиями России против Украины и "действиями Азербайджана против Нагорного Карабаха и Армении". Уже кошмар! Ведь, Азербайджан не может проводить действий против самого себя, своей территории, коей является Карабахский экономический район.

Увы, это было не все. Freedom House сравнивает Азербайджан не со страной, территории которой были оккупированы, а той, которая захватила чужие территории. Не Армения, которая почти три десятка лет держала азербайджанские земли под оккупацией, агрессор, а наша страна - такая "логика" от Freedom House, которая, повторю, выставляет в нелепом свете президента США. Он ведь конкретно поблагодарил Азербайджан за то, что наша страна стоит рядом с Соединенными Штатами, помогая обеспечивать энергетическую безопасность Европы. Это очевидная, признанная как в ЕС, так и в США истина была проигнорирована Freedom House.

Ясное дело, что Freedom House не сможет привести ни одного примера того, как Армения помогла Украине. Потому, что такой помощи не было и нет. Зато есть факты помощи со стороны РА именно РФ. Помощи в обходе западных санкций. Но и этого "не заметили" составители аморального и лживого отчета от Freedom House. И вовсе неудивительным является то, что бывший руководитель этой организации Дэвид Крамер является одним из тех, кто открыто призывает оказывать давление не на Армению, а на Азербайджан. Предположу, что его порывы не бескорыстны. Впрочем, в любом случае Freedom House уже заработала "славу" символа лжи и аморализма. Причем, далеко не только в Азербайджане.