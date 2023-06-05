Дорожные мечты Армении неисполнимы без Азербайджана

Автор: Ибрагим Алиев

Недавно Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт-Астара на территории Ирана, для развития перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг". В церемонии подписания приняли участие президент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси (в режиме видеосвязи), ведь событие является значимым для обеих стран. Однако из-за отсутствия общей границы они вынуждены сотрудничать либо через Каспийское море, либо через территорию Азербайджана. Таким образом, наиболее предпочтительным путем транспортировки товаров, ресурсов становится Азербайджан. Тем более, что наша страна имеет хорошо налаженные экономические связи со всеми соседями, кроме Армении, что вызывает истерику у Еревана, который 30 лет не может построить ни одну дорогу.

Напомним, что международный транспортный коридор Север-Юг является хорошо известным и широко обсуждаемым торговым маршрутом в сфере глобальной торговли. Он простирается от России через Азербайджан и Иран до Индии, охватывая обширную систему железных, автомобильных и морских путей. Основная цель коридора - улучшение торговли между начальной и конечной точками.

Сегодня расположенный на перекрестке между Востоком и Западом Азербайджан становится привлекательным транспортным хабом. В дополнение к коридору Север-Юг Азербайджан также увеличил пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута, широко известного как Средний коридор. По сути, мы обеспечиваем беспрецедентные условия для самой быстрой, экономичной и удобной транспортировки грузов.

Тут стоит подчеркнуть и масштабные строительно-восстановительные работы, проводимые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, делающие открытие Зангезурского коридора одним из важнейших событий, которое необходимо воплотить в реальность. С Востока на Запад и с Севера на Юг, транспортные маршруты, проходящие через нашу страну, создадут огромные возможности не только для Ирана и России, но и для всего региона в целом. Таким образом, модернизация транспортной и логистической сферы сохранила Азербайджану решающую роль в сфере перевозок.

В связи с этим, на всех мечтаниях армянской стороны по превращению Армении в транзитную страну и в перевалочный пункт транспортного коридора "Север- Юг", о которых официальный Ереван трезвонил на весь мир последние два года, окончательно поставлен жирный крест. Заблокированная по своей же вине от всех региональных проектов Армения в последнее время пытается найти варианты выхода из тупиковой ситуации, в которой находится ее мертвая экономика. Выход у Еревана, конечно же, есть - это подписание мирного договора с Азербайджаном. После того, как был завершен 30-летний конфликт в Карабахе, Баку не раз давал Армении шанс осмыслить свое поведение и подключиться к положительным процессам на Южном Кавказе. Однако, упрямые армянские власти, как обычно, пытаются идти по своему непонятному пути.

Кстати, о путях в этой соседей к нам стране - несмотря на громкие заявления армянского правительства и трату бюджетных денег на реставрацию и прокладывание дорог, до сих пор ни одна их низ не продержалась и года. К примеру, в Сети на днях распространились кадры межгосударственного шоссе в Бавре на границе с Грузией.

На дворе, напомним, 2023 год, а в Армении даже простое шоссе не могут починить. Но громко при этом говорят о каких-то артериях "Север-Юг", альтернативах для России, Индии, Ирана. Конечно, наблюдая за такой тенденцией, когда страна не в состоянии класть простой асфальт, естественно, что никто не хочет иметь дело с Арменией, ведь грузы дорогие, а шансы на ДТП высокие.

Если бы всем известную поговорку "все дороги ведут в Рим" можно было бы применить к нашим соседям, то выглядела бы она так - "все дороги Армении ведут в никуда", ибо там до сих пор продолжают выставлять себя на посмешище со своим так называемым "строительством дорог".

Еще пара примеров

В июне 2022 года отремонтированная в Сюникской области (Зангезур) трасса полностью разрушилась спустя лишь 6 месяцев. Причем, на ее строительство из бюджета выдали около 7 млрд драмов, что по текущему курсу эквивалентно $16 585 897.

В январе того же года альтернативная трассе Герус-Гафан дорога, которую в Армении строили, строили и так и не достроили, уже также пришла в совсем негодное состояние.

Конечно же, армянская пропаганда пиарила все это в виде "новых возможностей", якобы все страны заинтересованы в Армении в вопросе строительства международного транспортного коридора Север-Юг. Ереван предпринимал попытки протянуть через территорию своей страны маршруты, которые неосуществимы, учитывая неутешительное состояние транспортно-коммуникационной инфраструктуры страны и её заблокированности. К тому же, у Армении отсутствует выход к морю, что обеспечивает дороговизну транспортных перевозок, задержку грузов на границе и множество процедур таможенного контроля и взяточничества. К слову, по исследованиям специалистов Всемирного Банка, усовершенствование инфраструктуры в странах, где выход к морю отсутствует, не решает проблему медленного экономического развития. Поэтому единственная реальная возможность для Армении - стать частью масштабного проекта Север-Юг, что опять стоит в плоскости отношений с Азербайджаном.

МТК Север-Юг уже имеет как автомобильный, так и железнодорожный сегменты, которые соединяют Иран с Россией через Азербайджан и другие страны. Есть и судоходный маршрут с использованием кораблей типа "река-море" по Каспию и далее по Волге.

Более того, между Ираном и Арменией не существует железнодорожного сообщения, столь важного для масштабов тех проектов, на которые положили глаз армянские власти. Обе стороны на протяжении последнего десятилетия постоянно говорят о строительстве железнодорожного сообщения, но никто из них не был готов вложить 2-5 миллиардов в его реализацию, так как в Армении отсутствуют финансовые ресурсы и потенциал, и не в интересах Ирана в этих условиях вкладывать в страну инвестиции подобных масштабов. В итоге, проект, несомненно, желанный для Армении, но не рентабельный для остальных.

Ко всему прочему, сложный рельеф армянской территории не позволяет организовать устойчивое автомобильное и железнодорожное сообщение с соседними странами, как и внутри страны. Как скоро это поймут в Ереване? Чем раньше в Армении придут к пониманию этого, тем больше шансов на скорейшее экономическое развитие. В противном случае Армения так и останется в тупике, только наблюдая за экономической активностью других стран региона, ибо все ее дороги ведут в никуда. Она пытается играть роль привлекательной страны для иностранных инвестиций, транспортного хаба и т.д., занимаясь имитацией бурной деятельности. На самом же деле единственная реальная возможность для Еревана стать частью масштабного любого проекта зависит исключительно от отношений с Баку. То есть все опять возвращается к вопросу Зангезурского коридора и открытия транспортных коммуникаций между двумя странами и признания территориальной целостности. Вот он - самый реалистичный и оптимальный вариант. А дорожные мечты армян просто невыполнимы. Безрассудство армянских властей уже перестало поражать.