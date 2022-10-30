Проекты Армении с Ираном и Индией провалились, а Зангезурский коридор становится реальностью

Азербайджан продолжает свое успешное экономическое развитие и совсем скоро превратится в главный логистический центр в регионе, благодаря которому смогут объединиться Запад-Восток и Север-Юг. В новом политико-экономическом глобальном раскладе страны все больше направляют взоры на Азербайджан, интересуются расширением возможностей использовать его инфраструктуру - нефтяную, газовую, железнодорожную и автомобильную.

В последние годы глобальная экономика и цепочки поставок в мире стали более взаимосвязанными благодаря технологическим достижениям. В этом контексте региональные проекты имеют особое стратегическое значение. Поэтому неслучайно, что Турция прилагает к этим вопросам особые усилия.

Как передает Day.Az cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналист Артур Карапетян.

По его словам, нышнешняя реальность увеличила веса и авторитет Турции в глазах Запада: "Региональные проекты также имеют жизненно важное значение для стран Южного Кавказа. Сейчас это считается необходимым условием для развития".

Карапетян отмечает, что в этом контексте поднимался и вопрос Зангезурского коридора.

"Власти Армении говорят о создании коридора Персидский залив - Черное море с 2018 года. Эксперты анализировали, как этот крупный проект с геополитическими амбициями может открыть большой транзитный путь из Индии в страны Восточной Европы, активизировав торговые отношения между Азией и Европой и одновременно повысив экономический и политический вес Армении в регионе. Было даже объявлено, что Армения ведет переговоры с заинтересованными странами по реализации этого проекта. Но наше правительство ничего не сделало.

В результате до сих пор не построена магистраль Север-Юг, и нет даже современной дороги, соединяющей Иран. Потому что важная часть дороги Горус-Гафан в настоящее время находится под контролем Азербайджана. Переговоры по железной дороге Иран-Армения висят в воздухе.

Неожиданно в последние дни власти Армении вновь вспомнили о коридоре Персидский залив - Черное море. Вновь делаются заявления о том, что Армения и Иран намерены создать трехстороннюю платформу с участием Армении, Ирана и Индии для реализации целей, связанных с этим транспортным коридором. Планируется, что маршрут из Индии пройдет через Иран, Армению и Грузию к Черному морю, а затем в Болгарию.

Действительно, идея маршрута кажется красивой, всегда можно заявить об амбициозных намерениях или интересах, но есть и потребность в практических договоренностях, которых не существует. Пока армянская сторона медлит, Анкара и Баку активно работают. Азербайджан делает все, чтобы коридор Север-Юг полностью проходил через его территорию. Неслучайно Иран, Азербайджан и Россия намерены совместно инвестировать в строительство железнодорожного проекта Решт-Астара, что соответствует реализации международного транспортного коридора Север-Юг", - подчеркивает Карапетян.

Все это говорит о том, что Азербайджан, как объединяющее звено, приобрел особую роль и вышел на новый уровень сотрудничества с независимыми государствами. Тем временем бездействующая и никому неинтересная нищая Армения с каждым днем все больше упускает шанс выбраться из ямы экономического коллапса.