Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Сербию

24 мая парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, прибыла с официальным визитом в столицу Сербии Белград.

Как сообщили в среду Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, делегацию, в которую входят также председатель парламентского комитета Садиг Гурбанов, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Сербией Малахат Ибрагимгызы и депутат Алиаббас Салахзаде, в международном аэропорту Белграда им. Никола Тесла встречали глава группы дружбы с Азербайджаном в Народной скупщине Душан Марич и посол Азербайджана в Белграде Камиль Хасиев.

В рамках визита запланированы встречи председателя Милли Меджлиса с Президентом Сербии, премьер-министром, спикером Народной Скупщины, посещение делегацией памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде и участие в мероприятии, посвященном 28 Мая - Дню независимости Азербайджанской Республики.