Путин с надеждой смотрит на встречу по нормализации отношений

Президент РФ Владимир Путин надеется, что на трехсторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будут достигнуты договоренности "в интересах экономического развития".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе в четверг Пашинян затронул тему армяно-азербайджанского конфликта. Путин, выслушав его, отметил, что есть условия, которые "дают основание полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности, в том числе и по транспортной коммуникации".

"Мы сегодня на трехсторонней встрече, мне кажется, могли бы все это обсудить. Надеюсь, что удастся договориться о том, что лежит - совершенно очевидно - в сфере экономического развития как для Азербайджана, так и для Армении, так и для всего региона", - добавил президент РФ.