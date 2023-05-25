Путин назвал перспективным взаимодействие ЕАЭС и Азербайджана

Президент России Владимир Путин считает весьма перспективным взаимодействие стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после саммита ЕАЭС в четверг глава российского государства поблагодарил азербайджанского коллегу за участие в этом заседании. По мнению Путина, формальный статус Алиева - гостя на саммите - "очень условное название, потому что уровень и характер отношений между Азербайджаном и всеми странами - участницами ЕАЭС носит серьезный и глубокий характер, торгово-экономические связи развиваются поступательно и идут на благо развития отношений между всеми народами". "Мне бы очень хотелось, чтобы так и продолжалось в будущем, тем более что потенциал регионального сотрудничества очень и очень высок", - признался российский лидер.

На его взгляд, "российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне, развиваются поступательно на принципах равноправия, учета интересов друг друга и в соответствии с декларацией о союзническом взаимодействии". "Мы все этому очень рады", - признался Путин.