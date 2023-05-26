Мы положительно оцениваем признание Арменией территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье.

"Армения признает территориальную целостность Азербайджана, и мы это положительно оцениваем. Азербайджан предложил всеобъемлющий мирный договор. Если Армения и на это отреагирует положительно, то между двумя странами может быть подписан мирный договор. И Турция так же предпримет позитивные шаги в данном контексте", - сказал он.