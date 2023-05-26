https://news.day.az/politics/1567914.html Мы положительно оцениваем признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - Мевлют Чавушоглу
Мы положительно оцениваем признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - Мевлют Чавушоглу
Мы положительно оцениваем признание Арменией территориальной целостности Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье.
"Армения признает территориальную целостность Азербайджана, и мы это положительно оцениваем. Азербайджан предложил всеобъемлющий мирный договор. Если Армения и на это отреагирует положительно, то между двумя странами может быть подписан мирный договор. И Турция так же предпримет позитивные шаги в данном контексте", - сказал он.
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