Азербайджанские депутаты ознакомились с подготовкой ко второму туру выборов в Турции

Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана посетила Турцию для ознакомления с подготовкой ко второму этапу президентских выборов в Турции, которые пройдут 28 мая.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, депутаты Тахир Рзаев, Айдын Мирзазаде, Рашад Махмудов, Севиль Микаилова ознакомились в Анталье с ходом подготовки ко второму туру президентских выборов.

В рамках визита с участием делегации состоялось заседание Азербайджанской организации дружбы народов. Делегация посетила азербайджанскую Ассоциацию культуры в Анталье, также состоялась встреча с губернатором города.

Кроме того, делегация посетила штаб-квартиру местной ячейки Партии справедливости и развития Турции, встретилась с министром иностранных дел братской страны Мевлютом Чавушоглу.