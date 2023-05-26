Азербайджанские депутаты ознакомились с подготовкой ко второму туру выборов в Турции - ФОТО
Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана посетила Турцию для ознакомления с подготовкой ко второму этапу президентских выборов в Турции, которые пройдут 28 мая.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, депутаты Тахир Рзаев, Айдын Мирзазаде, Рашад Махмудов, Севиль Микаилова ознакомились в Анталье с ходом подготовки ко второму туру президентских выборов.
В рамках визита с участием делегации состоялось заседание Азербайджанской организации дружбы народов. Делегация посетила азербайджанскую Ассоциацию культуры в Анталье, также состоялась встреча с губернатором города.
Кроме того, делегация посетила штаб-квартиру местной ячейки Партии справедливости и развития Турции, встретилась с министром иностранных дел братской страны Мевлютом Чавушоглу.
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