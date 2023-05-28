https://news.day.az/politics/1568254.html Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем независимости - ФОТО
Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем независимости - ФОТО
Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем независимости.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства в Twitter.
"Поздравляем с Днем Независимости братский Азербайджан!
Славный флаг независимого и суверенного Азербайджана будет вечно развеваться на всех территориях и над землей Азербайджана.
Да здравствует сильный и независимый Азербайджан!", - говорится в публикации.
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