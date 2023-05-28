Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем независимости.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства в Twitter.

"Поздравляем с Днем Независимости братский Азербайджан!

Славный флаг независимого и суверенного Азербайджана будет вечно развеваться на всех территориях и над землей Азербайджана.

Да здравствует сильный и независимый Азербайджан!", - говорится в публикации.