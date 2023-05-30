https://news.day.az/politics/1568935.html Мы приезжаем в Азербайджан с открытым сердцем, большой дружбой между нашими народами - Ицхак Герцог
Мы приезжаем в Азербайджан с открытым сердцем, большой дружбой между нашими народами - Ицхак Герцог
Для меня честь и радость находиться здесь. Мы приезжаем сюда с открытым сердцем, большой дружбой между нашими народами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Государства Израиль Ицхак Герцог на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
"Самое главное, что вы - нация, которая воспитала Вашего покойного отца, а затем Вы пошли по его стопам, чтобы создать такую удивительную страну, которая стала центром многих вопросов", - отметил Ицхак Герцог.
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