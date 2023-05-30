Связи между Азербайджаном и Израилем имеют глубокие корни

Наши связи имеют глубокие корни.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 30 мая Президент Израиля Ицхак Герцог в совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

"Мир, общее благосостояние вместе с нашим стратегическим взглядом на хорошие дела, эффективный, справедливый, дружеский диалог между евреями и мусульманами - это желаемый подход, который мы можем продемонстрировать", - подчеркнул глава Израильского государства.