https://news.day.az/politics/1569015.html Связи между Азербайджаном и Израилем имеют глубокие корни - Ицхак Герцог
Связи между Азербайджаном и Израилем имеют глубокие корни - Ицхак Герцог
Наши связи имеют глубокие корни.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 30 мая Президент Израиля Ицхак Герцог в совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.
"Мир, общее благосостояние вместе с нашим стратегическим взглядом на хорошие дела, эффективный, справедливый, дружеский диалог между евреями и мусульманами - это желаемый подход, который мы можем продемонстрировать", - подчеркнул глава Израильского государства.
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