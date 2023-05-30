Армяне обстреляли азербайджанские позиции

Позиции Азербайджанской Армии в Агдаме и Шуше обстреляны армянскими вооруженными отрядами.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии на указанных направлениях были предприняты адекватные ответные меры.

Кроме того, под видом сельскохозяйственных работ члены незаконных армянских вооруженных формирований пытались установить долговременные оборонительные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлении населенных пунктов Чухурмахла Агдамского района, Юхары Вейселли Физулинского района, Хырманлар Лачинского района и Мерджимек Кяльбаджарского района.

В результате неотложных мер, принятых нашими ведомствами, инженерные работы были немедленно прекращены.