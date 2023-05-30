Азербайджан избран членом Вспомогательного комитета стран-участниц Конвенции 1970 года - ФОТО
30 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО начала работу 7-я сессия стран-участниц Конвенции 1970 года "О запрещении и предупреждении незаконного ввоза, перемещения и передачи права собственности на культурные ценности".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе сессии Азербайджан был избран членом Вспомогательного комитета Конвенции, получив наибольшее количество голосов, в рамках выборов, проведенных в очень конкурентных условиях из Второй избирательной группы (Восточная Европа и Центральная Азия).
В выборах приняли участие 125 стран, 112 из них проголосовали за Азербайджан.
"Благодарим все государства-члены, которые поддержали кандидатуру нашей страны", - отметили в МИД.
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