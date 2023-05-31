Госдеп полон ожиданий перед встречей в Кишеневе

США ожидают продуктивной встречи лидеров Азербайджана и Армении в Кишиневе, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Day.Az.

"Лидеры Армении и Азербайджана в конце этой недели в Кишиневе встретятся с нашими европейскими партнерами. И мы надеемся, что это будет продуктивный шаг за столом переговоров, а не решение проблем путем применения насилия", - написал Миллер.

По его словам, "агрессивная риторика может привести только к продолжению прошлого насилия, а конструктивный диалог, как публичный, так и закрытый, может создать мир, возможности и надежду".

"Соединенные Штаты готовы поддержать усилия обеих сторон по заключению прочного и достойного мирного соглашения", - подчеркнул Миллер.