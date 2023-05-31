https://news.day.az/politics/1569175.html Азербайджан помогает удовлетворить глобальную потребность в безопасном энергообеспечении - Джозеф Байден
Азербайджан помогает удовлетворить глобальную потребность в безопасном энергообеспечении - Джозеф Байден
Азербайджан помогает удовлетворить глобальную потребность в безопасном энергообеспечении.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента США Джозефа Байдена, адресованном участникам Бакинской энергетической недели.
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