Азербайджан помогает удовлетворить глобальную потребность в безопасном энергообеспечении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента США Джозефа Байдена, адресованном участникам Бакинской энергетической недели.

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