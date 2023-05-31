Итоги весенней сессии парламента Азербайджана

Завершилась весенняя сессия парламента Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова сказала, что в ходе весенней сессии было проведено 14 заседаний, принят 91 закон.

По ее словам, также были внесены изменения в 72 закона, утверждены 18 международных соглашений.