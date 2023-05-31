https://news.day.az/politics/1569270.html Итоги весенней сессии парламента Азербайджана
Итоги весенней сессии парламента Азербайджана
Завершилась весенняя сессия парламента Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова сказала, что в ходе весенней сессии было проведено 14 заседаний, принят 91 закон.
По ее словам, также были внесены изменения в 72 закона, утверждены 18 международных соглашений.
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