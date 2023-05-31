У Азербайджана грандиозные планы по восстановлению Карабаха – депутат Европарламента на платформе Baku Network

В рамках экспертной платформы "Baku Network" состоялись очередные обсуждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гостями программы стали депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев и депутат Европарламента от Германии Гельмут Хойкинг.

Участники передачи обменялись мнениями по вопросам минного террора Армении против Азербайджана, массового минирования азербайджанских территорий во время их оккупации, разминирования освобожденных от оккупации территорий, проводимых широкомасштабных восстановительных и строительных работ.

Также были обсуждены переговоры между Азербайджаном и Арменией, контакты, связанные с подписанием мирного договора, неконструктивная позиция Армении, наличие незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе и другие вопросы.

АМИ Trend представляет читателям полный выпуск программы.