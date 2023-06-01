Знаменитый мадридский фонтан Сибелес окрашен в цвета азербайджанского флага

Знаменитый фонтан Сибелес, признанный одним из символов столицы Испании - города Мадрид, согласно решению городского совета Мадрида вечером 30 мая окрасился в цвета Государственного флага Азербайджанской Республики по случаю национального праздника - Дня независимости.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Испании, красный, зеленый и синий цвета азербайджанского флага впервые были спроецированы на фонтан в испанской столице.

Посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов поблагодарил мэрию Мадрида за поддержку, оказанную доброй инициативе, которая олицетворяет отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Королевство Испания стало одним из первых государств, признавших независимость Азербайджанской Республики и установивших дипломатические отношения с Азербайджаном.

Фонтан Сибелес считается одним из самых популярных символов не только Мадрида, но и всей страны. Площадь, на которой расположен фонтан, является центральной частью города. Это одно из самых популярных мест отдыха местных жителей и гостей столицы.