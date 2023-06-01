МИД Азербайджана и России сверили часы

31 мая 2023 года в Москве состоялись двусторонние политические консультации между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщили в четверг Day.Az в МИД Азербайджана, азербайджанскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, а российскую - заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по политическим, экономическим, гуманитарным и другим актуальным вопросам двусторонней повестки дня азербайджано-российских отношений, расширению договорно-правовой базы, региональному сотрудничеству и безопасности, в том числе по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Делегации отметили важность усилий, направленных на укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе, последовательных шагов по выполнению всех договоренностей, достигнутых в контексте нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.