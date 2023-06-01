В азербайджанской армии завершены учебно-методические сборы

Завершились учебно-методические сборы с командирами оперативных (коммандос), мотострелковых, механизированных подразделений азербайджанской армии и их заместителями, проводившиеся в Центре военных игр Института военного управления в соответствии с планом подготовки на 2023 год, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

1 июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли в Учебно-тренировочный центр азербайджанской армии и заслушали доклады руководящего состава в связи с учебно-методическими сборами.

Было отмечено, что целью проведения методических занятий с командным составом является обретение новых знаний по подготовке и проведению тактических действий в современном бою, организации всестороннего обеспечения, управления подразделениями и огнем в различных территориальных и погодных условиях, а также освоение иных навыков.

Положительно оценив ход учебно-методических сборов, генерал-полковник Гасанов выступил перед личным составом по итогам сборов.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Министр обороны вновь довел до сведения участников сборов высказывания Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, прозвучавшие в ходе состоявшейся 28 мая встречи главы государства с жителями, вернувшимся в город Лачин, об элементах, осуществляющих незаконную деятельность в Карабахском экономическом районе, называющих себя "парламентом", "президентом", "министром", "депутатом", а также об условиях амнистии, которые могут быть применены к ним.

Была отмечена необходимость выполнения в кратчайшие сроки задач, стоящих перед Азербайджанской Армией, вытекающих из выступлений Победоносного Верховного Главнокомандующего по поводу обеспечения безопасности в Карабахской экономической зоне.

Подчеркнув, что глава государства уделяет пристальное внимание и проявляет заботу об Азербайджанской Армии, министр обороны отметил, что выделение 1 млрд. 105 млн манатов на укрепление обороноспособности страны и усиление мер национальной безопасности, в том числе 1 млрд манатов на расходы по проектам и мероприятиям специального оборонного назначения, позволит приобрести новое современное вооружение и военную технику в рамках проводимых реформ в Армии.

Затем была проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Было особо отмечено, что осуществляемые в последнее время незаконными армянскими вооруженными формированиями военные перевозки на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями наших подразделений, а также обстрел позиций нашей Армии в Агдамском, Тертерском и других направлениях, могут спровоцировать напряженность.

Министр обороны дал конкретные поручения о продолжении бесперебойного наблюдения за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований, а также о постоянной готовности к немедленному и решительному предотвращению любой возможной провокации.

Министр также подчеркнул важность обучения личного состава методам современного ведения боя, правилам эффективного применения нововведенного в арсенал вооружения и военной техники на мероприятиях по боевой подготовке, проводимых в целях повышения знаний и навыков военнослужащих и дальнейшего укрепления боеспособности подразделений.

Генерал-полковник З.Гасанов поручил неукоснительно соблюдать правила безопасности во время служебно-боевой деятельности, регулярно доводить эти правила до сведения личного состава и осуществлять постоянный контроль за их соблюдением.

В заключение перед должностными лицами были поставлены конкретные задачи, связанные с организацией службы войск, дальнейшим улучшением служебных и социально-бытовых условий, а также продолжением необходимых мер по инженерному и медицинскому обеспечению.