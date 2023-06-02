Госдеп США о переговорах Азербайджана и Армении

В Госдепартаменте США приветствовали прогресс в переговорах Армении и Азербайджана по мирному договору, передает Day.Az.



"Мы воодушевлены продолжающимся взаимодействием и прогрессом в переговорах между сторонами по мирному соглашению, включая сегодняшнюю встречу лидеров в Кишиневе. Открытый диалог необходим для прогресса, включая полное понимание точек зрения. Мы будем и впредь поощрять диалог и поддерживать стороны в их работе по достижению прочного и достойного мира", - заявили представители Госдепа.



Накануне, 1 июня в Кишиневе состоялась пятисторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануюля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее мы писали о том, что состоялась неформальная встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном, Шарлем Мишелем, Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном