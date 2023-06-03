Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

3 июня в 00:50 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Безирхана Кяльбаджарского района, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, с 20:40 2 июня до 00:30 3 июня членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливались позиции нашей армии в направлении Ходжалинского, Шушинского, Ходжавендского и Кяльбаджарского районов.

"Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.