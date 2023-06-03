https://news.day.az/politics/1570200.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Индии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Индии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Индии.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится на странице ведомства в Twitter.
"Глубоко опечалены известием о железнодорожной катастрофе в Индии, выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких в этой трагедии, разделяем горе индийского народа и правительства", - говорится в публикации.
Отметим, что число погибших в результате столкновения трех поездов на востоке Индии достигло 288 человек. На месте аварии продолжаются спасательные работы. На территории задействовано более 500 спасателей.
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