МИД Азербайджана выразил соболезнования Индии.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

"Глубоко опечалены известием о железнодорожной катастрофе в Индии, выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких в этой трагедии, разделяем горе индийского народа и правительства", - говорится в публикации.

Отметим, что число погибших в результате столкновения трех поездов на востоке Индии достигло 288 человек. На месте аварии продолжаются спасательные работы. На территории задействовано более 500 спасателей.