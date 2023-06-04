https://news.day.az/politics/1570384.html Байрамов поблагодарил Чавушоглу за вклад в азербайджано-турецкие отношения
Байрамов поблагодарил Чавушоглу за вклад в азербайджано-турецкие отношения
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в Twitter о бывшем главе МИД Турции Мевлюте Чавушоглу.
Как передает Day.Az, Джейхун Байрамов отметил, что М.Чавушоглу добился больших успехов и внес беспрецедентный вклад в развитие азербайджано-турецких отношений на посту министра иностранных дел Туции.
"Выражаю огромную благодарность моему брату Мевлюту Чавушоглу, желаю ему успехов в дальнейшей деятельности!", - отметил Джейхун Байрамов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре