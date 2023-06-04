Джейхун Байрамов пригласил Хакана Фидана посетить Азербайджан

В воскресенье состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новоназначенным министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

Байрамов поздравил Хакана Фидана с назначением на должность министра иностранных дел Турции и пожелал ему успехов.

Глава МИД Азербайджана выразил уверенность, что совместные усилия по развитию многоплановых и стратегических союзнических отношений между двумя странами, основанных на глубоких корнях, общих интересах и ценностях, будут и далее укрепляться.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений братского, дружественного и стратегического партнерства, региональным вопросам.

Министр Хакан Фидан был приглашен посетить Азербайджан.

Новоназначенный министр поблагодарил Джейхуна Байрамова за поздравления и добрые слова и с удовольствием принял приглашение посетить Азербайджан.