https://news.day.az/politics/1570496.html В Карабахе снова неспокойно
В Карабахе снова неспокойно
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Около 18:25 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в поселке Юхары Айрым Кяльбаджарского района, со своих позиций, расположенных в направлении поселка Зарканд Басаркечерского района.
Подразделениями нашей армии были приняты ответные меры", - отметили в министерстве.
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