https://news.day.az/politics/1570526.html Армянские диверсанты рассказали о том, что их обманули дома - ВИДЕО
Армянские диверсанты рассказали о том, что их обманули дома - ВИДЕО
Меня убедили в том, что это наша родина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на репортаж, подготовленный Общественным телевидением Азербайджана, об этом сказал один из задержанных в Азербайджане и в настоящее время осужденных армянских диверсантов.
Армянские диверсанты сознались в своих действиях на азербайджанских землях и выразили сожаление в связи с содеянным.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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