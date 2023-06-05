Армянские диверсанты рассказали о том, что их обманули дома

Меня убедили в том, что это наша родина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на репортаж, подготовленный Общественным телевидением Азербайджана, об этом сказал один из задержанных в Азербайджане и в настоящее время осужденных армянских диверсантов.

Армянские диверсанты сознались в своих действиях на азербайджанских землях и выразили сожаление в связи с содеянным.

Представляем вниманию читателей эти кадры: