Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество - Ильхам Мамедзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гостем передачи стал директор Института философии, социологии и права Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философских наук Ильхам Мамедзаде.
В передаче обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.
Как сказал Мамедзаде, необходимо ускорить процесс реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.
"Манипулирование ими со стороны армян, живущих в разных частях мира, бьет по ним самим. Эти манипуляции будут продолжаться. Реинтеграция - длительный процесс, и она неизбежна. Наша страна заинтересована в диалоге. Азербайджан призывает к поминанию друг друга. Какая-то часть армян Карабаха, я думаю, услышит нас", - отметил он
Представляем вашему вниманию читателей полный выпуск передачи.
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