Необходимо ускорить реинтеграцию армян Карабаха в азербайджанское общество

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гостем передачи стал директор Института философии, социологии и права Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философских наук Ильхам Мамедзаде.

В передаче обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.

Как сказал Мамедзаде, необходимо ускорить процесс реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.

"Манипулирование ими со стороны армян, живущих в разных частях мира, бьет по ним самим. Эти манипуляции будут продолжаться. Реинтеграция - длительный процесс, и она неизбежна. Наша страна заинтересована в диалоге. Азербайджан призывает к поминанию друг друга. Какая-то часть армян Карабаха, я думаю, услышит нас", - отметил он

Представляем вашему вниманию читателей полный выпуск передачи.