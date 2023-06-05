Джейхун Байрамов проинформировал содокладчиков ПАСЕ о постконфликтном периоде

5 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с содокладчиками мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Яном Лиделем-Грейнджером и Лиз Кристоферсен.

Об этом Day.Az сообщили в понедельник в министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что на встрече стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке сотрудничества Азербайджана и ПАСЕ, дальнейшие перспективы, в том числе текущую ситуацию в регионе и возможный вклад Парламентской ассамблеи СЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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