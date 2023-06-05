В ПАСЕ не знают, кто разрушил Агдам

Автор: Лейла Таривердиева

В разрушенном армянами Агдаме побывали содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ян Лидделл-Грейнджер и Лиз Кристофферсен.

За многие годы противодействия двойным стандартам у нас выработалась автоматически негативная реакция на понятие "содокладчики ПАСЕ", потому что доклады этой европейской структуры, как правило, были предвзяты, тенденциозны и армяноцентричны. Невозможно вспомнить, когда Парламентская Ассамблея была бы честна и объективна. Поэтому, узнав, что содокладчики Мониторингового комитета едут в Агдам, многие насторожились.

По информации АЗЕРТАДЖ, содокладчики ознакомились с последствиями вандализма и других преступлений, совершенных вооруженными силами Армении в Агдаме, а также со строительно-восстановительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации. Сотрудник специального представительства Президента Азербайджанской Республики подробно проинформировал гостей об истории Агдама, о преступных действиях армянского фашизма, а также о состоянии города в настоящее время. Он рассказал, что до оккупации Арменией Агдам был одним из самых крупных и развитых городов не только Карабахского региона, но и всего Азербайджана, здесь успешно развивались промышленность и сельское хозяйство. После оккупации Агдама 23 июля 1993 года армяне разграбили, разрушили и сожгли все в самом городе и селах Агдамского района.

Одним словом, гостям была предоставлена исчерпывающая информация о последствиях армянской оккупации. Подчеркнем - не войны, а именно армянской оккупации, потому что, как хорошо известно, Агдам был сравнен с землей не в результате первой или, тем более, второй карабахских войн, а в течение тех десятилетий, что находился под контролем Армении.

Вроде бы все понятно.

По всему видно, что содокладчики ПАСЕ не ожидали увидеть настолько явные свидетельства преступлений, совершенных Арменией, которую тридцать лет эта структура защищала и оберегала. Все те годы, пока ПАСЕ устраивала обсуждения, мониторинги, готовила разнообразные доклады и принимала бессмысленные резолюции, Агдам уничтожался, сжигался, разбирался на стройматериалы.

После увиденного и услышанного, Лиз Кристофферсен в комментарии журналистам признала, что все это ее удивило и ужаснуло. Почему ужаснуло - понятно. А почему удивило? Видимо, не ожидала, что "наихристианнейший" и "наидревнейший" этнос, принесший культуру и цивилизацию всему человечеству, способен на такое.

"Очень печально видеть город полностью в руинах, видеть пустые могилы на кладбище, людей, которые приезжают, чтобы почтить память своих родственников, навсегда оставшихся молодыми. Когда вы видите все это, становится очевидным, что война - это не решение. Надеюсь, что город будет восстановлен и люди, которые здесь жили, вернутся. Ведущиеся здесь строительно-реконструкционные работы направлены на то, чтобы люди, которые будут переселяться в Агдам, жили хорошо", - цитирует содокладчика АЗЕРТАДЖ.

Да, мы все на это надеемся. И не просто надеемся, а абсолютно уверены, что вернувшиеся в Агдам люди будут жить прекрасно на своей земле. Но один момент в словах госпожи Кристофферсен покоробил. И не только нас. В соцсетях эти ее слова вызвали возмущение и удивление. Причем тут "война - это не решение"? К чему такая неуместная фраза? Может быть, неточен перевод? Может быть, содокладчик ПАСЕ не поняла, что увиденная ею апокалиптическая картина это не результат боевых действий? Или она не хочет понимать, что все это варварство - дело рук армян?

Совсем наоборот - как раз война оказалась выходом, и то, что происходит в Агдаме сегодня, - это результат победоносных боевых действий. Благодаря выигранной войне сложилась ситуация, когда люди смогут вернуться в родной Агдам и, как надеется госпожа Кристофферсен, зажить хорошо.

Война - это страшно и плохо, но иногда она остается единственным способом достижения справедливости. Потому что все другие способы отрезаются не только упорством врага, но и различными резолюциями, докладчиками и мониторинговыми комитетами.