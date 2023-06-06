https://news.day.az/politics/1571061.html Пашинян информирует высокопоставленного гостя из ЕС о ходе переговоров с Баку
Пашинян информирует высокопоставленного гостя из ЕС о ходе переговоров с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель ЕС по вопросам Кавказа Тойво Клаар в Ереване обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
"Собеседники обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на трехсторонних и пятисторонних встречах, состоявшихся в Брюсселе и Кишиневе. Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость их последовательного выполнения.
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