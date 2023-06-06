Пашинян информирует высокопоставленного гостя из ЕС о ходе переговоров с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спецпредставитель ЕС по вопросам Кавказа Тойво Клаар в Ереване обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Собеседники обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на трехсторонних и пятисторонних встречах, состоявшихся в Брюсселе и Кишиневе. Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость их последовательного выполнения.