Началась встреча Джейхуна Байрамова и Александра Шалленберга

Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Александром Шалленбергом.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

Отмечается, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Австрией, вопросы региональной и международной безопасности являются основными темами встречи.