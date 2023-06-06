https://news.day.az/politics/1571132.html Началась встреча Джейхуна Байрамова и Александра Шалленберга - ФОТО
Началась встреча Джейхуна Байрамова и Александра Шалленберга - ФОТО
Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Александром Шалленбергом.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
Отмечается, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Австрией, вопросы региональной и международной безопасности являются основными темами встречи.
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