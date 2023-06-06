Азербайджан и Армения на пороге мира

Азербайджан и Армения находятся на пороге мира.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Несмотря на страдания, разрушения и лишения, которым подвергся азербайджанский народ в период конфликта, Азербайджаном ведется активная работа по обеспечению прочного мира с Арменией. Было сказано о наличии возможностей и реальных перспектив для установления мира, укрепления стабильности, обеспечения мирного сосуществования, продвижения мирной повестки дня, инвестиций в экономическое развитие и сотрудничество. Министр сказал, что в рамках азербайджано-армянского процесса нормализации ведутся переговоры по тексту двустороннего мирного соглашения. Он отметил, что прошедшие за последние несколько недель в Вашингтоне, Брюсселе, Москве и Кишиневе переговоры позволили лучше понять позиции сторон. Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан ожидает от армянской стороны взаимной политической воли для преодоления разногласий по трем конкретным направлениям, формирующим повестку двусторонних дискуссий. В этом контексте продолжение Арменией незаконного военного присутствия на суверенных территориях Азербайджана, последовательное вмешательство во внутренние дела, препятствование диалогу между центральными органами власти Азербайджана и армянскими жителями Карабахского региона страны и проведение клеветнической кампании в международном масштабе, в том числе в рамках ОБСЕ, являются основным препятствием для переговоров по нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.