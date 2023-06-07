За период после войны Азербайджан реализовал много инфраструктурных проектов в Карабахе.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Элиот во время выступления в Шуше на международном мероприятии на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

"Здесь быстро возрождаются жизнь, экономика, люди возвращаются на свои родные земли. Другим важным вопросом является мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, должен быть обеспечен мир между народами Азербайджана и Армении. Мы продолжим поддерживать этот процесс", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Шуше при организации Международного центра Низами Гянджеви проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

В мероприятии принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств. Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.