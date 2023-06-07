Экс-президент генассамблеи ООН о неизбежности открытия Зангезурского коридора

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан выступает за обеспечение мира в регионе. Однако для мирного процесса инициативы одной стороны бывает недостаточно.

Как передает Day.Az, об этом Trend cказал в среду 75-й президент Генеральной ассамблеи ООН, бывший министр Турции по делам Европейского союза, член парламента Турции Вулкан Бозкыр.

"За 30 лет оккупации в Карабахе были совершены преступления. Азербайджан освободил свои земли от оккупации и, несмотря на все произошедшие события, протянул Армении руку мира. Армения должна принять эту руку мира и предпринять шаги. Но, к сожалению, мы не видим этих шагов со стороны Армении. В настоящее время в Армении царит хаос. Еще один момент - армянская диаспора. Население Армении живет в бедности, экономика все более ослабевает. Единственный выход из этих проблем - мир с Азербайджаном", - сказал он.

Бозкыр добавил, что армяне, живущие в разных частях мира в хороших условиях, препятствуют позитивным шагам своих соотечественников.

"Потому что они годами без всяких на то причин враждовали с Азербайджаном, Турцией. Они думают, что без этой вражды утратят смысл жизни. Им будет нелегко с этим справиться. Но существует такое понятие, как реальность. Азербайджан освободил Карабах от оккупации. Карабах - это Азербайджан, принимают это армяне или нет. Для подписания мира предстоит решить ряд вопросов. Например, должен быть открыт Зангезурский коридор. Сильная позиция Азербайджана будет играть важную роль в решении этих вопросов. И Турция всеми силами поддержит Азербайджан", - сказал Бозкыр.