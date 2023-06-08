Минобороны пресекло попытку армян укрепиться близ Ходжалы

Члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжалинском направлении.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.