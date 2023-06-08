https://news.day.az/politics/1571521.html Минобороны пресекло попытку армян укрепиться близ Ходжалы
Минобороны пресекло попытку армян укрепиться близ Ходжалы
Члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Ходжалинском направлении.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре