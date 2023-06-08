Совет командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ работает над двумя новыми документами.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель председателя Совета командующих Пограничными войсками - председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов по итогам 86-го заседания Совета в Баку.

"Мы разрабатываем два основных документа. Первый документ - это программа по укреплению пограничной безопасности до 2030 года. Второй документ касается основ информационной политики государств-участников Содружества в пограничной сфере. Надеюсь, что в ближайшее время эти документы будут отработаны, учтены предложения всех взаимодействующих сторон для решения наших общих задач. Было доложено председателем комитета по научной работе о результатах разработки трёх научных исследований в области пограничной безопасности. Утверждены подходы к реализации рекомендаций о дальнейшем пограничном сотрудничестве", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 86-е заседание Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ.

Участники заседания обсудили ситуацию на внешних границах государств-участников СНГ, вопрос организации 87-го заседания Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ и проект его повестки. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам согласно повестке дня мероприятия.