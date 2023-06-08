https://news.day.az/politics/1571779.html Посол Анн Буайон рада оживлению парламентских связей между Францией и Азербайджаном
Посол Анн Буайон рада оживлению парламентских связей между Францией и Азербайджаном
Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон поблагодарила председателей групп дружбы в Милли Меджлисе Азербайджана и Национальной ассамблее Франции.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посла в Twitter.
"Рада наблюдать оживление парламентских связей между Францией и Азербайджаном. Благодарю председателей двух групп дружбы - в Национальной ассамблее и Милли Меджлисе", - говорится в публикации.
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