Посол Анн Буайон рада оживлению парламентских связей между Францией и Азербайджаном

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон поблагодарила председателей групп дружбы в Милли Меджлисе Азербайджана и Национальной ассамблее Франции.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посла в Twitter.

"Рада наблюдать оживление парламентских связей между Францией и Азербайджаном. Благодарю председателей двух групп дружбы - в Национальной ассамблее и Милли Меджлисе", - говорится в публикации.