Дан старт второму дню Астанинского международного форума

Астанинский международный форум (AIF 2023) продолжил свою работу в Конгресс-центре, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе второго дня мероприятия состав известных спикеров примет участие в панельных дискуссиях, охватывающих широкий спектр тем. Эти дискуссии будут охватывать такие жизненно важные темы, как энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровизация и финансы, транспортное сообщение, стратегии достижения углеродной нейтральности и методы стимулирования развития бизнеса.

Под патронажем Президента Касым-Жомарта Токаева это мероприятие высокого уровня посвящено теме "Решение проблем посредством диалога: на пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу".

Астанинский международный форум предлагает мировому сообществу ценную платформу для объединения, обмена мнениями и поиска новаторских решений неотложных проблем, с которыми сталкивается глобальное сообщество.