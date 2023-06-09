https://news.day.az/politics/1571963.html Армяне беспрепятственно переходят через ППП "Лачин" - ВИДЕО
Армяне беспрепятственно переходят через ППП "Лачин" - ВИДЕО
Сегодня состоялся очередной переход жителей Карабаха армянского происхождения через погранично-пропускной пункт "Лачин" в направлении Ханкенди-Горус.
Как сообщает Day.Az, жители Карабаха армянского происхождения и сегодня беспрепятственно пересекли границу в указанном направлении в Армению.
Отметим, погранично-пропускной пункт "Лачин" могут беспрепятственно использовать лица армянского происхождения в любое время суток. Созданы все условия для их комфортного перехода через контрольно-пропускной пункт.
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