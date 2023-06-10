Закир Гасанов соболезнует Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Минобороны Азербайджана.

В соболезновании говорится: "Глубоко опечален известием о гибели 5 человек и ранении людей в результате взрыва на заводе в районе Алмадаг в Анкаре. Да упокоит Аллах души погибших..., выражаю глубокие соболезнования их семьям... Желаю исцеления всем раненым.

Аллах ряхмят элясин".