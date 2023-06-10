https://news.day.az/politics/1572208.html Закир Гасанов соболезнует Турции
Закир Гасанов соболезнует Турции
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Минобороны Азербайджана.
В соболезновании говорится: "Глубоко опечален известием о гибели 5 человек и ранении людей в результате взрыва на заводе в районе Алмадаг в Анкаре. Да упокоит Аллах души погибших..., выражаю глубокие соболезнования их семьям... Желаю исцеления всем раненым.
Аллах ряхмят элясин".
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