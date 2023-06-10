Ну приняли в Париже резолюцию

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как во Франции приняли некую резолюцию, которая якобы поможет сепаратистам. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Армяне в экстазе: городской совет Парижа принял резолюцию об оказании помощи "народу" "арцаха"! Причем не просто помощи, а неотложной! Причем не просто принял, а единогласно! Заграница нам поможет! Ура, товарищи!

А вот если к этой щенячьей радости добавить совсем чуть-чуть мозгов, то картина для армян рисуется совсем другая:

Ну принял городской совет резолюцию, ну молодцы, будет во что багеты заворачивать. А что она изменит? Эмм, ничего. А что за помощь такую неотложную парижские депутаты могут самостоятельно оказать? Да никакую, разве что денег на телефон закинуть.

Все эти резолюции яйца выеденного не стоят, и именно поэтому французские политики их с такой радостью принимают. Завоевывают таким образом симпатии местных армянских общин на выборах, а ответственность нести не надо никакую: ведь даже ежу понятно, что ни во что конкретное такие резолюции не выльются. Да и не ждал никто, что выльются.

И потому вопрос армянам: а по какому поводу радуемся? Вам ведь на погранпункте в Лачине не резолюцию, а документы показывать надо.