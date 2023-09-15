В Азербайджане будет принято несколько новых законов

В Азербайджане будет принято несколько новых законопроектов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству для осенней сессии 2023 года.

В рабочий план вошли законопроекты Азербайджанской Республики "О государственном бюджете на 2024 год", "О прожиточном минимуме на 2024 год", "О пороге критерия нуждаемости на 2024 год", "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год", "Об оценочной деятельности", Кодекса конкуренции Азербайджанской Республики, "Об авиации", "О государственных резервах", а также касательно сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты Азербайджанской Республики на следующий год.