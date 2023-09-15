Непрекращающиеся провокации Армении являются препятствием на пути к миру

Непрекращающиеся военно-политические провокации Армении являются препятствием на пути к миру.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с антиазербайджанским заявлением, озвученным на слушаниях в Сенате США исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

"Хотя война и конфликт закончились, по-прежнему препятствием для мира и стабильности в регионе является то, что Армения занимается имитацией переговоров и постоянными военно-политическими провокациями, как это было в период почти 30-летней оккупации. В связи с этим, вместо того, чтобы отрицать историческую возможность, возникшую после 30-летнего конфликта, считаем важным и справедливым потребовать прекратить совершения Арменией провокаций и, самое главное, потребовать немедленного вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий, и мы призываем американскую сторону выступить с этой позиции", - говорится в заявлении.