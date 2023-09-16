Азербайджан представлен на саммите G77+ Китай

В Республике Куба состоялась церемония открытия саммита G77+ Китай. Азербайджан на мероприятии представляла председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы парламента, в рамках саммита председатель Милли Меджлиса приняла участие в дискуссиях на тему "Роль науки, технологий и инноваций". Она подчеркнула, что, несмотря на то, что Азербайджан является относительно новым членом G77, в стране придают большое значение организации, и заявила, что Азербайджан готов активно содействовать успешной работе организации.

Говоря об особой важности Целей устойчивого развития для Азербайджана, спикер парламента сказала, что страна привержена реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

По ее словам, концепция чистой окружающей среды и зеленого развития является одним из пяти приоритетных направлений новой стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Она сообщила, что Азербайджан взял на себя добровольное обязательство добиться 35-процентного сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году, ратифицировав Парижское соглашение по климату, и в стране реализован ряд проектов по возобновляемой энергетике. К 2030 году доля этих источников энергии в общей энергетической мощности Азербайджана превысит 37 процентов.

Председатель Милли Меджлиса добавила, что Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на проведение 29-й Конференции сторон, присоединившихся к Конвенции об изменении климата, и страна готова внести свой вклад в реализацию глобальной повестки изменений климата и поделиться своим опытом в этой области.

Напомнив, что Президент Ильхам Алиев на саммите Движения неприсоединения в марте текущего года объявил о двух глобальных вызовах в целях поддержки постпандемического восстановления африканских и малых островных развивающихся государств, председатель парламента довела до внимания участников, что эти задачи, в числе других шагов, предполагают прямую финансовую поддержку, расширение образовательных возможностей, наращивание потенциала и другие средства.

Она отметила, что международная помощь, оказываемая Азербайджаном более чем 130 странам, направлена на развитие человеческого и институционального потенциала, искоренение бедности путем обмена передовым опытом и поддержки устойчивого развития.

По словам Сахибы Гафаровой, сегодня невозможно достичь устойчивого развития без мира и безопасности. Она подчеркнула, что, освободив в 2020 году свои земли от 30-летней армянской оккупации, Азербайджан приступил к масштабным работам по восстановлению и реконструкции на этих территориях, и сейчас это один из основных стратегических приоритетов развития Азербайджана. Она также предоставила информацию о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Коснувшись важной роли науки, технологий и инноваций в реализации Целей устойчивого развития, спикер азербайджанского парламента отметила, что интеграцию науки, технологий и инноваций в национальные планы по достижению Целей устойчивого развития следует поощрять путем широкого сотрудничества в этом направлении.