https://news.day.az/politics/1598557.html Пресечена провокация армян в Кяльбаджарском и Агдамском направлении
Пресечена провокация армян в Кяльбаджарском и Агдамском направлении
17 сентября с 00:55 по 03:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Агдамском направлении, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были остановлены", - сообщили в ведомстве.
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