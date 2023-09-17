Пресечена провокация армян в Кяльбаджарском и Агдамском направлении

17 сентября с 00:55 по 03:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Агдамском направлении, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были остановлены", - сообщили в ведомстве.