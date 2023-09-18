В лаборатории СГБ установили личности 13 человек, погибших в годы Первой Карабахской войны

13 из 25 погибших были идентифицированы в генетической лаборатории, созданной в составе Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести" заявил глава Службы безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.

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