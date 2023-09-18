Иран хочет возобновления работы посольства Азербайджана

Иран надеется на возобновление работы посольства Азербайджана в Тегеране.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани.

Он напомнил о телефонном разговоре между главами МИД Ирана и Азербайджана Амиром Абдуллахияном и Джейхуном Байрамовым и процессе возобновления работы посольства Азербайджанской Республики в Тегеране.

"За последние 2-3 месяца обе страны провели серию обменов делегациями. Эти обмены были инициированы после договоренности, достигнутой в ходе телефонных разговоров между министрами иностранных дел двух стран, и дальнейших обсуждений на личной встрече в Баку, состоявшейся без каких-либо официальных обязательств. Основываясь на этом соглашении и взаимной политической решимости обеих стран, был произведен обмен различными делегациями. Переговорный процесс, охватывающий многочисленные встречи между двумя странами, продемонстрировал позитивную динамику, особенно в сферах безопасности, судебной системы и экономики", - сказал он.

Канаани отметил, что Иран надеется, что, успешно завершив предпринятые меры, работа посольства Азербайджана в Тегеране возобновиться. Этот процесс рассматривается как благоприятный и многообещающий.

Напомним, что 27 января этого года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. В результате, один сотрудник посольства погиб, двое получили ранения.